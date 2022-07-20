Резиденты технополиса «Москва» выпустят упаковку для лекарств
На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» начнут выпускать упаковку для лекарств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.
— Компания «Премиум Стандарт Технополис» планирует построить предприятие по выпуску упаковки для фармацевтической продукции, инструкций по медицинскому применению и фольги для блистеров к 2024 году. Объем инвестиций в строительство оценивается в 1,1 миллиарда рублей, — рассказал он.
На территории нового комплекса будет расположено почти 10 тысяч квадратных метров производственных и 5 тысяч квадратных метров складских площадей, на которых смогут работать больше 400 человек.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в будущем резидент ОЭЗ займется выпуском новых типов продуктов для фармацевтической и парфюмерно-косметологической отраслей — тубы для гелей и мазей. При этом планируется поставка продукции как внутри России, так и в другие страны Евро-Азиатского региона.
В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что в технополисе создаются цепочки кооперационных связей «производитель — переработчик — потребитель», благодаря которым сокращаются затраты на транспортировку лекарственных средств.
Также стало известно, что в период с января по май текущего года столичные производители медицинских инструментов и оборудования увеличили объем выпуска продукции. Так, городские предприятия активно выпускают большой перечень медоборудования: для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ и многое другое.