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Резиденты технополиса «Москва» выпустят упаковку для лекарств

Лейла Алиева
Город
Резиденты технополиса «Москва» выпустят упаковку для лекарств
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» начнут выпускать упаковку для лекарств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 19 июля.

— Компания «Премиум Стандарт Технополис» планирует построить предприятие по выпуску упаковки для фармацевтической продукции, инструкций по медицинскому применению и фольги для блистеров к 2024 году. Объем инвестиций в строительство оценивается в 1,1 миллиарда рублей, — рассказал он.

На территории нового комплекса будет расположено почти 10 тысяч квадратных метров производственных и 5 тысяч квадратных метров складских площадей, на которых смогут работать больше 400 человек.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в будущем резидент ОЭЗ займется выпуском новых типов продуктов для фармацевтической и парфюмерно-косметологической отраслей — тубы для гелей и мазей. При этом планируется поставка продукции как внутри России, так и в другие страны Евро-Азиатского региона.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что в технополисе создаются цепочки кооперационных связей «производитель — переработчик — потребитель», благодаря которым сокращаются затраты на транспортировку лекарственных средств.

Также стало известно, что в период с января по май текущего года столичные производители медицинских инструментов и оборудования увеличили объем выпуска продукции. Так, городские предприятия активно выпускают большой перечень медоборудования: для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ и многое другое.

Производство технополис «Москва» Упаковка
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