Объема выпуска медицинского оборудования в Москве увеличился более чем на 70 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с января по май текущего года столичные производители медицинских инструментов и оборудования увеличили объем выпуска продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 18 июля.

По его словам, городские предприятия активно выпускают большой перечень медоборудования: для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ и многое другое.

— За пять месяцев 2022 года предприятия произвели на 73,1 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. При этом их общий объем отгрузки вырос почти на 37 процентов и составил 7,2 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, важно наращивать в стране использование отечественных технологий и материалов в медицинском промышленном секторе. Так, на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» проводят работу по постепенной замене наркозно-дыхательных аппаратов на отечественные — уже на 70 процентов они производятся в России.

Объем выручки компаний — резидентов технополиса «Москва» в первом квартале 2022 года увеличился на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысил шесть миллиардов рублей.