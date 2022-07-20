Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала россиянам, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и других водоемах.

Она отметила, что летом представляют опасность быстро портящееся продукты. Они могут привести к появлению различных кишечных инфекций. Проявления этих болезней — интоксикация, лихорадка, повышение температуры, рвота и жидкий стул.

Поэтому в летнее время продукты следует покупать только в проверенных местах, внимательно изучать срок годности.

Другая группа инфекций подстерегает россиян в водных источниках.

— Здесь для нас представляют опасность вирусные инфекции, возбудителями которых являются ротавирусы, энтеровирусы и другие вирусы, проявлением которых могут быть как кашель и боль в горле, так и нарушения работы пищеварительной системы — повышение температуры, рвота и понос, — отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что в аптечке у отдыхающего обязательно должны быть препараты, которые помогут снять температуру, снизить болевые ощущения, противоаллергические средства. Также нужно взять с собой средства первой помощи для обработки ран, антисептики, активированный уголь или другие энтеросорбенты.

До этого эксперты назвали инфекции, которые часто можно подхватить на российских курортах. В список вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передающиеся половым путем, передает ФАН.

До этого начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Управления делами президента России Екатерина Трифонова дала советы, как сделать свой отпуск максимально безопасным.

Здоровье Отдых Лето
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте