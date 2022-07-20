Врач рассказала, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала россиянам, как уберечься от инфекций во время летнего отдыха на Черном море и других водоемах.

Она отметила, что летом представляют опасность быстро портящееся продукты. Они могут привести к появлению различных кишечных инфекций. Проявления этих болезней — интоксикация, лихорадка, повышение температуры, рвота и жидкий стул.

Поэтому в летнее время продукты следует покупать только в проверенных местах, внимательно изучать срок годности.

Другая группа инфекций подстерегает россиян в водных источниках.

— Здесь для нас представляют опасность вирусные инфекции, возбудителями которых являются ротавирусы, энтеровирусы и другие вирусы, проявлением которых могут быть как кашель и боль в горле, так и нарушения работы пищеварительной системы — повышение температуры, рвота и понос, — отметила она в комментарии НСН.

Она добавила, что в аптечке у отдыхающего обязательно должны быть препараты, которые помогут снять температуру, снизить болевые ощущения, противоаллергические средства. Также нужно взять с собой средства первой помощи для обработки ран, антисептики, активированный уголь или другие энтеросорбенты.

До этого эксперты назвали инфекции, которые часто можно подхватить на российских курортах. В список вошли ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк, вирус Коксаки и инфекции, передающиеся половым путем, передает ФАН.

До этого начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Управления делами президента России Екатерина Трифонова дала советы, как сделать свой отпуск максимально безопасным.