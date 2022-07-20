Свыше 11 тысяч пассажиров воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала сезона

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С начала старта сезона водной навигации уже более одиннадцати тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье. Данные показатели превысили прошлогодние на пять процентов.

Речной транспорт в регионе курсирует по трем водным маршрутам: по реке Москве в Лыткарине, реке Оке в Коломне и Серпухове.

Сообщается, что 6,5 тысячи человек воспользовались маршрутом Лыткарино — Андреевское от причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа. Судно по данному маршруту будет курсировать до 20 ноября.

В Серпухове речным транспортом воспользовались порядка трех тысяч человек. Здесь курсирует теплоход «Зуша», который вмещает 60 пассажиров. Маршрут будет работать до 30 сентября.

В Коломне по маршруту причал Бочманово — причал Притыка перевезено около двух тысяч пассажиров. Маршрут будет доступен до 25 сентября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для электрических речных трамваев разработан новый дизайн турникетов, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Также в город уже доставлены понтонные причалы для них.