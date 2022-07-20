Эндокринолог объяснила, как улучшить работу мозга при сахарном диабете

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Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала, как улучшить работу мозга пациентам, страдающим от сахарного диабета.

Многие из них говорят, что при норме сахара начинает болеть голова, есть спутанность сознания, снижается работоспособность. Чтобы этого избежать, необходимо плавно снизить уровня глюкозы в крови.

— Добиться ясного сознания можно, снизив сахар до нормы. Если у человека он всегда высокий, то резко снижать его не нужно. Сначала необходимо дойти до границы, которая приемлема для данного пациента. Чем выше возраст, тем медленнее должно быть это снижение. После того как сахар приходит в норму, кровообращение головного мозга улучшается, и человек чувствует себя лучше, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Врач объяснила, что сахар — это не только сладкое, которое дает резкий скачок, повреждающий сосуды. Медленные углеводы содержат медленный сахар, но после их употребления сосуды и нервы остаются целыми. Таким образом, можно есть ягоды, фрукты с низким гликемическим индексом, овощи, крупы, хлеб. Правильное питание, по ее словам, — это важная составляющая, которая приведет сахар в норму и улучшит работу мозга.

Эндокринолог Елена Губкина рассказала, почему пациентам с диабетом лучше исключить белый рис из рациона. Это связано с тем, что крупа имеет высокий гликемический индекс и резко повышает сахар в крови, что сказывается на целостности сосудов.