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Проект «Музыка в метро» на парковке «Московского паркинга» продлили до конца лета

Александр Афонин
Город
Проект «Музыка в метро» на парковке «Московского паркинга» продлили до конца лета
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Якиманка Карта всех событий

Проект «Музыка в метро» на парковке «Московского паркинга» продлили до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— Мы продлили проект «Музыка в метро» на парковке «Московского паркинга» до конца лета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выступления артистов пройдут на парковке, расположенной рядом с парком «Музеон». Прийти послушать музыку можно каждые выходные с 12 до 20 часов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

9 июля сообщилось, что проект «Музыка в метро» вместе с «Московским паркингом» в честь Дня московского транспорта скрасили живой музыкой прогулки горожан в районе Парка Горького. Уточняется, что благодаря достаточному количеству свободных мест на парковке музыканты никому не помешали.

Кроме того, 28 июня и 5 июля на станции метро «Курская» выступил ансамбль японских барабанщиков TAIKO. При этом москвичи могли получить в подарок «Тройку» с эксклюзивным дизайном при покупке ряда блюд в ресторанах «Якитория»

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