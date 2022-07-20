Реконструкция консерватории имени Чайковского завершится до конца года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Реконструкция и реставрация двух корпусов Московской государственной консерватории имени Чайковского будет завершена до конца 2022 года. Об этом в среду, 20 июля, сообщил проректор по административно-хозяйственной работе консерватории Олег Лянг.

По его словам, за последние два года удалось завершить большую часть работ по реконструкции и реставрации учебных зданий. Общая готовность корпусов составляет 90–95 процентов.

— Консерватория получила полностью отреставрированную кровлю, фасады. Помимо добавленных более 60 учебных помещений и административной постройки, были установлены современные внутренние инженерные системы, включая кондиционирование, обеззараживание воздуха, добавлены новейшие мультимедийные системы, профессионального технологического телевидения. Здесь заработали дополнительные лифты, упростилась коммуникация между корпусами, — цитирует Лянга агентство городских новостей «Москва».

На сегодняшний день специалисты занимаются работами на цокольном этаже, где будет несколько общественных зон. Кроме того, завершается пристройка к малому залу консерватории, где будут артистические залы и новый буфет, резюмировал проректор.

До этого стало известно, что в 2023 году начнется реставрация дворца Юсуповых на Чистых прудах.