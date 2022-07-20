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Садовод объяснил, как добиться богатого урожая малины осенью

Анна Михалюк
Общество
Садовод объяснил, как добиться богатого урожая малины осенью
Фото: Unsplash

Владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал, что нужно сделать с ремонтантной малиной в июле, чтобы осенью собрать сверхурожай ягод.

По его словам, необходимо провести нормировку побегов: удалить слабые и загущающие, так как они лишь отнимают силы у основного куста, а значит, урожайность будет снижаться. Нужно оставить примерно 12–15 сильных побегов. Кроме этого, нужно удалить нижние листья на высоту 20–25 сантиметров.

— Следующий этап — это подкормка ягоды. Во второй половине лета нужно сделать упор на калийно-фосфорные удобрения, чтобы ягода была сладкой, а растение было устойчивым к болезням. Отлично подойдет древесная зола. Если почва щелочная, то зола не подойдет, в этом случае лучше подкормить малину калимагнезией. Также важно избавиться от пятнистости растений при помощи специальных растворов, — объяснил эксперт в новом видео на YouTube-канале Procvetok.

Завершающий этап — мульчирование малины соломой, скошенной травой или сеном, чтобы сорняки не прорастали.

Садовод Ольга Дуброва рассказала, что нужно делать, чтобы избавить кусты роз на дачных участках от вредителей. По ее словам, можно использовать натуральные и химические средства защиты.

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