Садовод объяснил, как добиться богатого урожая малины осенью

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Владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал, что нужно сделать с ремонтантной малиной в июле, чтобы осенью собрать сверхурожай ягод.

По его словам, необходимо провести нормировку побегов: удалить слабые и загущающие, так как они лишь отнимают силы у основного куста, а значит, урожайность будет снижаться. Нужно оставить примерно 12–15 сильных побегов. Кроме этого, нужно удалить нижние листья на высоту 20–25 сантиметров.

— Следующий этап — это подкормка ягоды. Во второй половине лета нужно сделать упор на калийно-фосфорные удобрения, чтобы ягода была сладкой, а растение было устойчивым к болезням. Отлично подойдет древесная зола. Если почва щелочная, то зола не подойдет, в этом случае лучше подкормить малину калимагнезией. Также важно избавиться от пятнистости растений при помощи специальных растворов, — объяснил эксперт в новом видео на YouTube-канале Procvetok.

Завершающий этап — мульчирование малины соломой, скошенной травой или сеном, чтобы сорняки не прорастали.

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