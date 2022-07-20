Приложение «Московский транспорт» получило доступ к речным прогулкам

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Приложение «Московский транспорт» получило очередное обновление, благодаря которому пользователи могут совершить прогулку на речном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— MaaS теперь и на воде — мы добавили в приложение «Московский транспорт» речные прогулки. Теперь насладиться поездкой по реке еще проще и удобнее: скачивайте приложение, приходите на причал, выбирайте маршрут и покупайте билеты, — говорится в сообщении.

В обновлении появились новые функции. Так, москвичи смогут купить билеты у официального ресурса, узнать расписание речного транспорта и найти необходимый причал на карте. Кроме того, пользователи смогут отследить судно и построить маршрут до причала, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

15 июля стало известно, что пользователи мобильного приложения «Моя Москва» теперь могут найти неоплаченные автомобильные штрафы с помощью виртуального голосового помощника. Для этого необходимо нажать на синий значок микрофона на главном экране приложения и озвучить просьбу.