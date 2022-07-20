Юлия Савичева рассказала, почему решила стать певицей

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Певица Юлия Савичева рассказала, почему решила связать свою жизнь с музыкой.

Она отметила, что выросла в музыкальной семье, в доме всегда звучали различные песни. При этом певица призналась, что с раннего возраста ей нравилось танцевать. Родители поддерживали эту любовь к танцам. Однажды один из танцевальных номеров увидел продюсер Максим Фадеев.

— Макс Фадеев, который, на тот момент, был участником группы «Конвой», как и мой отец, позвал выступить с ним на сцене Курганской филармонии. Мне было четыре года и именно тогда я поняла, что на всю жизнь связана со сценой и музыкой, потому что без этого не смогу. А уже в семь лет я полюбила Уитни Хьюстон и решила начать петь, — рассказала Савичева в интервью Nation News.

Она также добавила, что получила от Фадеева самый важный совет, касающийся музыки. Он отметил, что всегда нужно петь от сердца, пропускать композицию через себя.

До этого певица Юлия Савичева рассказала, почему муж запретил ей выпускать откровенный клип на песню «Эверест».Новое видео изобилует множеством любовных сцен. Когда клип увидел муж певицы Александр Аршинов, он сильно разозлился.