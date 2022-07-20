Прокуратура взяла под контроль расследование гибели троих людей в Подольске

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Прокуратура взяла под контроль ситуацию, связанную со смертью троих людей в подмосковном Подольске. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

— Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), поставлены прокуратурой Московской области на контроль, — отметила она.

По ее словам, 19 июля в одной из квартир города Подольск были обнаружены тела троих людей. Кроме того, из этой квартиры были госпитализированы двое выживших с признаками отравления неизвестным веществом: 15-летняя девочка и мужчина.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в свою очередь добавила, что в связи со случившемся было принято решение возбудить уголовное дело по факту гибели троих человек. На данном этапе следователи проводят комплекс мероприятий для установки причин и обстоятельств, приведших к гибели и госпитализации людей.

Так, сотрудники СК осмотрели место происшествия, допросили хозяина квартиры, а также назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и судебно-химические.

Во вторник, 5 июля, было возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в частном детском саду на северо-западе столицы. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова рассказала, что восемь детей были госпитализированы.