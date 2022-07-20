Лавров: США и Британия хотят столкнуть Россию с Европой с помощью Украины

Фото: МИД РФ

Запад, занимаясь поставкой вооружения на Украину, стремится столкнуть Россию с европейскими странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 20 июля.

— Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко, — заявил Лавров.

По его словам, западные страны не просто накачивают оружием Украину, а заставляют Киев использовать его «все более рискованно», при этом удерживая местные власти от конструктивных шагов, передает РИА Новости.

До этого японский политолог Ивао Осаки заявил, что Соединенные Штаты превратили Украину в западный оплот у российской границы и не оставили президенту РФ Владимиру Путину иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию.

Штаты предоставляли стране самое современное оружие, а президент Украины Владимир Зеленский еще до начала спецоперации нарушил Минские соглашения, главная цель которых — урегулирование ситуации на востоке Украины.