В Госдуме заявили, что апартаменты не приравняют к жилью

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Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного кодекса России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов в среду, 20 июля.

— Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость <...> Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие ЖК, — заявил Пахомов.

Он также добавил, что существует идея вывести апартаменты в отдельную категорию и таким образом уменьшить налоги, при этом право определять ставку отдать субъектам РФ. Помимо этого, Пахомов выразил необходимость уменьшить стоимость коммунальных услуг, передает РИА Новости.

Земельный налог — это имущественный налог, поступления от которого идут в местный бюджет. Им облагаются участки, расположенные в пределах муниципальных образований. Местное самоуправление само устанавливает налоговые льготы и ставки, поэтому они отличаются в зависимости от региона.

Налог платят как физические, так и юридические лица. О налоговых ставках, сроках уплаты, формуле расчета земельного налога и льготах в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».