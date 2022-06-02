Земельный налог для физических лиц в 2022 году: ставки, расчет, сроки уплаты, льготы

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Земельный налог — это имущественный налог, поступления от которого идут в местный бюджет. Его платят владельцы земельных участков — как физические, так и юридические лица. О налоговых ставках, сроках уплаты, формуле расчета земельного налога и льготах в 2022 году — в материале «Вечерней Москвы».

Кто платит земельный налог

Земельным налогом облагаются участки, расположенные в пределах муниципальных образований. Местное самоуправление само устанавливает налоговые льготы и ставки, поэтому они отличаются в зависимости от региона. В рамках столичного региона два муниципальных образования — Москва и Московская область — правила взимания налога на землю в них разнятся.

В качестве плательщиков налога выступают физические и юридические лица (компании и индивидуальные предприниматели — прим. «ВМ»). Обязанность уплаты налога возникает, если участок принадлежит им по праву собственности, постоянного пользования и/или пожизненного наследуемого владения.

Основные положения, которые устанавливают правила земельного налога, прописаны в 31-й главе Налогового кодекса (НК) РФ. На территории Москвы нормы земельного налога — ставки, льготы, сроки уплаты и прочее — определены в соответствующем городском законе.

Сроки уплаты

Земельный налог взимается ежегодно. Физические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заплатить налог за предыдущий год до 1 декабря текущего. Налоговая должна направить им уведомление о необходимости уплаты до 1 ноября. Например, в этом году граждане получат уведомление о налоге за 2021 год, уплатить который им следует до 1 декабря 2022 года.

Компании обязаны уплатить налог за предыдущий год раньше — до 1 марта. Однако в некоторых случаях платежи могут быть разбиты на три квартала, для каждого из них в этом году установлены следующие сроки: первый — до 4 мая; второй — до 1 августа, третий — до 31 октября.

Льготы

В пункте 5 статьи 391 НК РФ определены категории граждан, которые могу получить налоговый вычет на земельный налог. Размер вычета равен кадастровой стоимости 600 квадратных метров от площади участка. Под указанную льготу подпадают:

ветераны ВОВ и боевых действий;

герои СССР и РФ;

инвалиды I и II групп,

дети-инвалиды и инвалиды детства;

пенсионеры;

граждане, пострадавшие от Чернобыльской и Кыштымской аварий, и другие.

Налоговый вычет распространяется только на один участок. Таким образом, если гражданин имеет в собственности несколько участков, он должен выбрать, по какому из них начислится льгота, и уведомить об этом ФНС до 1 ноября.

Кроме того, в некоторых случаях граждане освобождены от уплаты налога на землю. Например, платить налог не требуется физлицам, которые арендуют участок или владеют им на праве безвозмездного пользования.

Расчет и оплата налога

Формула расчета земельного налога довольно проста. Она включает в себе три компонента — кадастровую стоимость участка, налоговую ставку и льготы. Выглядит формула следующим образом:

Земельный налог = (кадастровая стоимость участка — льготы) х налоговая ставка

Узнать кадастровую стоимость участка можно на сайте Росреестра (с помощью специального сервиса или карты) посредством получения выписки из ЕГРН в центрах госуслуг «Мои документы» или онлайн-запроса в кадастровую палату.

Налоговая ставка исчисляется в процентах от кадастровой стоимости. Как уже было отмечено выше, она разнится в зависимости от региона. В Москве налоговая ставка составляет:

0,025 процента — участки для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, а также для строительства дач;

0,1 процента — участки, используемые в качестве стоянок для личного транспорта (гаражи и прочее) и предоставленные для жилищного строительства;

0,3 процента — участки, используемые для с/х производства и в качестве спортивных объектов;

1,5 процента — прочие участки.

Точный расчет земельного налога можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), воспользовавшись специальным калькулятором.

Уплатить земельный налог можно онлайн через сервис ФНС «Заплати налоги», личный кабинет на сайте ФНС, на портале «Госуслуги» и в приложениях мобильных банков. Также оплатить налоговый сбор можно в отделении «Почты России» или любого банка при наличии налогового уведомления.

В случае неуплаты земельного налога ФНС начисляет пени за каждый день просрочки с учетом ключевой ставки Центробанка (ЦБ): первые 30 дней — 1/300 ставки ЦБ, последующие дни — 1/150 ставки ЦБ.

С какими сложностями можно столкнуться

В разговоре с «ВМ» кандидат юридических наук, руководитель ГК «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин рассказал о нескольких сложных моментах, связанных с земельным налогом. Один из них касается смены собственника: после покупки земельного участка новый владелец может не спешить переоформлять его на себя, в то время как налог начисляется на имя «формального владельца».

— Получается так, что бывший собственник продал участок и даже передал его покупателю, но в силу формальных обстоятельств вынужден платить земельный налог уже за чужой участок. В таком случае, если покупатель земельного участка фактически пользуется им, но не оформляет на него право, то он должен возместить продавцу расходы по уплате земельного налога за спорный период. Такое возмещение может быть осуществлено в судебном порядке по иску прежнего собственника о взыскании «неосновательного обогащения», — пояснил собеседник «ВМ».

Второй момент связан с пересмотром кадастровой стоимости участка, отмечает юрист. В случае если пересмотр произошел в большую сторону уже после уплаты налога, гражданину не потребуется ничего «доплачивать» в рамках уже оплаченного периода. Кроме того, в 2019 году ввели ограничение на рост платежей по земельному налогу: они не могут расти более чем на 10 процентов к сумме, которую человек заплатил за предыдущий год.