Врач объяснил, как легко удерживать вес после похудения

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, по какой причине удерживать вес после похудения бывает сложнее, чем его сбрасывать.

Зачастую после диеты человек набирает еще больше веса, чем до нее. Главная причина — возврат к прежнему образу жизни и питанию. Особенно часто это происходит, если человек сильно ограничивает себя в еде.

— Чтобы раз и навсегда стать стройным и избавиться от висцерального жира, нужно задуматься над тем, что в процессе похудения и после него пошло не так. Начинать новую диету напрасно. Необходимо коренным образом пересмотреть свои привычки, ценности, физические нагрузки. Если вы в комплексе решите изменить свой образ жизни, вы получите устойчивый результат. По-другому никогда не будет работать, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Следить за весом необходимо, так как избыточный вес, по словам врача, — колыбель всех болезней, в том числе сердечно-сосудистых, онкологии, болезней суставов и других. Чтобы определить, есть ли излишки висцерального жира, необходимо измерить талию в самом узком месте натощак и поделить показатель на рост в сантиметрах. Показатель у мужчин не должен превышать 0,52, а у женщин — 0,48.

Врач-нутрициолог Игорь Строков назвал продукт, который способен буквально «выжечь» холестерин из организма. Эксперт рекомендует включить в рацион бамию, которая содержит большое количество полифенолов, клетчатки, белка, витамина B6 и фолиевой кислоты.