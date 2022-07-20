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Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом

Араз Салехов
Общество
Суд признал «Открытие Холдинг» банкротом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Арбитражный суд Москвы принял решение признать банкротом компанию «Открытие Холдинг», а также бывшего основного акционера банка «Открытие». Об этом в среду, 20 июля, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

— Признать... несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, — огласил решение судья.

Кроме того, столичный суд утвердил Марию Булатову конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства. Сейчас она является временным управляющим АО «Открытие Холдинг». Ее отчет назначен на 23 января.

Сама процедура банкротства началась в ноябре прошлого года по заявлению самой компании. Основными кредиторами «Открытие Холдинга» являются банк «Открытие» с требованиями в реестре на 292,5 миллиарда рублей, банк «Траст» (289,3 миллиарда), представители владельцев облигаций «Вега-Инвест» (262,1 миллиарда) и НКО «АО НРД» (56,6 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда), сообщает РИА Новости

Столичный арбитражный суд 18 июня зарегистрировал заявление российского подразделения Google о банкротстве. Однако дата рассмотрения остается неизвестной.

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