Еще два российских региона присоединились к проекту «Школа экомышления»

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Дагестан и Ивановская область присоединились к проекту «Школа экомышления», организатором которого выступает Российский экологический оператор.

Участниками проекта уже являются двенадцать регионов.

Первый этап проекта «Школа экомышления» прошел в конце апреля. Во время образовательного онлайн-марафона участники посмотрели серию вебинаров от экспертов в сфере педагогики, экологического просвещения и добровольчества. Слушателям пояснили, как эффективно преподавать основы экологической культуры.

— Второй этап пришелся на летние каникулы, дети могут заняться интересным и полезным делом, узнать больше об экологии, приобрести полезные экопривычки, — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Команда волонтеров провела просветительские мероприятия для молодежи на тему экологичного образа жизни, грамотного обращения с отходами. Самым масштабным мероприятием стала эстафета ЭкоГТО, которую активисты «Делай!» совместно с волонтерами Ивановской сельскохозяйственной академии провели для ребят из Ивановского детского дома.

В летний период экологические мероприятия также пройдут в Вологодской и Свердловской областях, а также в Крыму, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Севастополе, передает «360».

В начале июня в пятнадцати регионах страны при поддержке РЭО волонтеры собрали тонны отходов. Мероприятия стали первыми в рамках экологического марафона, который будет продолжаться до 26 июля.