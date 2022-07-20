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Более 140 человек погибло на дорогах Москвы с начала года

Араз Салехов
Общество
Более 140 человек погибло на дорогах Москвы с начала года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В период с января по июль этого года в столице зарегистрировали 3738 ДТП. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Жертвами дорожных происшествий стали 147 человек, пострадавшими — 4267 человек.

Наибольшее число дорожных аварий, как уточняется, произошло по причине несоблюдения безопасной дистанции, несоблюдения очередности проезда и несоответствия скорости конкретным условиям.

В Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы» рассказали, что наиболее распространенными причинами гибели людей в ДТП являются нарушения, связанные с несоответствием скорости дорожным условиям, переход проезжей части в неустановленном месте, а также нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Накануне стало известно о введении штрафных санкций для водителей, которые во время движения держат в руках телефон и пишут СМС или записывают аудиосообщения. За подобные нарушения автолюбителям будет грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Решения о штрафах будут выноситься также и на основе материалов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации.

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