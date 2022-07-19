Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водителей предупредили о штрафах за СМС и аудиосообщения за рулем

Евгений Белоусов
Общество
Водителей предупредили о штрафах за СМС и аудиосообщения за рулем
Фото: Pexels

Водитель, который во время движения держит в руках телефон и пишет СМС или записывает аудиосообщение, будет оштрафован. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— Если держите в руках телефон перед собой, пишите СМС или записываете аудиосообщение, это тоже будет считаться нарушением, так как отвлекает водителя от управления транспортным средством и подвергает опасности его и окружающих, — отметили в Госавтоинспекции.

За подобные нарушения, уточнили в ведомстве, водителям будет грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Решения о штрафах будут выноситься также и на основе материалов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации.

Уточняется, что оштрафованный водитель сможет обжаловать постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения копии, передает ТАСС.

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова напомнила, что с 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из машины.

Теперь сброс мусора из легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму — от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон об уголовной ответственности за повторную езду без прав.

Водители Штрафы Телефоны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте