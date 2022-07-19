Водителей предупредили о штрафах за СМС и аудиосообщения за рулем

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Водитель, который во время движения держит в руках телефон и пишет СМС или записывает аудиосообщение, будет оштрафован. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— Если держите в руках телефон перед собой, пишите СМС или записываете аудиосообщение, это тоже будет считаться нарушением, так как отвлекает водителя от управления транспортным средством и подвергает опасности его и окружающих, — отметили в Госавтоинспекции.

За подобные нарушения, уточнили в ведомстве, водителям будет грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Решения о штрафах будут выноситься также и на основе материалов, зафиксированных камерами фотовидеофиксации.

Уточняется, что оштрафованный водитель сможет обжаловать постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения копии, передает ТАСС.

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова напомнила, что с 15 июля в России вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из машины.

Теперь сброс мусора из легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму — от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон об уголовной ответственности за повторную езду без прав.