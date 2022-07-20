Москомархитектура рассказала о проекте нового здания на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, проезд Энтузиастов Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект административно-производственного здания, которое планируется построить в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в среду, 20 июля.

Строительство планируется по адресу проезд Энтузиастов, владение 11/1.

— Здание будет состоять из нескольких частей, которые разделят его как внешне, так и функционально. Оно будет переменной этажности и вытянутой формы, с доминирующим по высоте административным блоком, планировочно отделенным от остального здания. В качестве отделки выбрана штукатурка светло-серого цвета, — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что высота секций будет варьироваться от одного до восьми этажей. Внутри появятся столовая, производственные и офисные помещения. На территории будет удобно организовано движение автомобилей, а также будет огорожена парковка для легковых и грузовых автомобилей.

Общая площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров.

Накануне, 19 июля, стало известно о том, что вблизи деревни Давыдково в поселении Марушкинском построят производственно-логистический комплекс.