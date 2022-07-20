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Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится в ночь с 23 на 24 июля

Александр Афонин
Город
Расписание поездов Киевского направления МЖД изменится в ночь с 23 на 24 июля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание движения поездов изменится на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 22:00 23 июля по 13:00 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 20 июля.

Так, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Также несколько электричек выведут из графика. Кроме того, время работы МЖД будет сокращено — последний поезд из Москвы отправится в 23:47.

Отмечается, что ограничения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры на направлении в рамках подготовки к запуску четвертого направления Московских центральных диаметров (МЦД-4).

На время проведения работ будут действовать компенсационные автобусы. Расписание движения и маршруты можно узнать на сайте перевозчика. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, которые действуют на данном маршруте, передает пресс-служба.

Накануне стало известно, что временный мост и турникетные павильоны открылись на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. В ходе реконструкции на станции построят транспортно-пересадочный узел с новыми платформами и мостом-конкорсом с лифтами и эскалаторами.

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