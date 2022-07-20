Лжебанкир похитил свыше 3,5 миллиона рублей у пенсионерки из Химок

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Телефонный мошенник похитил более 3,5 миллиона рублей у пенсионерки из Химок под видом сотрудника банка. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 19 июля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя жительница подмосковных Химок.

Пенсионерка сообщила, что 14 июля ей позвонил незнакомый человек, который представился сотрудником банка. Злоумышленник убедил свою собеседницу перевести свои сбережения на якобы резервный счет для спасения денежных средств. Введенная в заблуждение пенсионерка перевела мошеннику 3 516 805 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Похожий случай произошел в понедельник, 11 июля. Так, мошенник обманул и обокрал 91-летнюю пенсионерку, выманив у нее 1 миллион 330 тысяч рублей.