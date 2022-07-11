Полиция задержала обокравшего 91-летнюю пенсионерку мошенника

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве мужчину на западе Москвы. Он обманул и обокрал 91-летнюю пенсионерку. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

— Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки, — пояснила она.

Известно, что мужчина обманом проник в дом женщины и обокрал ее. Сперва он позвонил ей под видом сотрудника пенсионного фонда. Он рассказал, что из-за якобы денежной реформы нужно обменять имеющуюся наличность на новую. Пенсионерка доверилась мошеннику, он приехал к ней домой. Пострадавшая сама показала преступнику, где лежат деньги, принадлежавшее ее родственнику.

Аферист взял деньги и ушел из квартиры. Позже пострадавшая обратилась в полицию.

Материальный ущерб составил один миллион 330 тысяч рублей.

Полиция задержала мошенника на улице Ивана Франко. Им оказался ранее судимый за кражу житель одного из регионов России. Похищенными денежными средствами задержанный распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по четвертой части 159 статьи уголовного кодекса России.

Недавно жительница Москвы перевела экстрасенсам, якобы оказывающим лечебные услуги, пять миллионов рублей.