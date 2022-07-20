Москвичам дали советы, что делать при плохом самочувствии за рулем

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Столичным автомобилистам порекомендовали следить за своим самочувствием в дороге и помнить о важности ежегодного осмотра у врача. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 20 июля.

— Из-за переменчивой погоды, высокой температуры, усталости, сопутствующих болезней человеку может стать плохо за рулем. Подготовили для вас инструкцию, как быть в таком случае, — говорится в сообщении.

Если во время езды автомобилист почувствовал недомогание, то в первую очередь ему стоит включить аварийные сигналы машины. Это позволит предупредить других участников движения о проблеме.

Далее ведомство рекомендует совершить плавную остановку и по возможности выйти из транспортного средства. Следующий шаг — выпить воды и умыть лицо. Если человек заболел, то стоит принять лекарство. В случае необходимости нужно оповестить о своем местонахождении и состоянии близких людей и вызвать скорую, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «Вечерней Москве», как не простудиться в сильный дождь. По ее словам, без острой необходимости не стоит выходить на улицу в непогоду.