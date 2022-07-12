Как не простудиться в сильный дождь

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Без острой необходимости не стоит выходить на улицу в непогоду. Однако, если все же придется, важно взять с собой зонт и дождевик, а после возвращения домой — принять профилактические меры, чтобы не заболеть. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

— При ухудшении погоды МЧС рассылает всем сообщения. В таком случае без надобности не выходите из дома, если вы не работаете на улице. Ураган, шквалистый ветер и проливной дождь могут сыграть злую шутку, — отметила врач.

По словам собеседницы «ВМ», если есть необходимость выйти в плохую погоду, нужно взять хороший зонт и целлофановый плащ с капюшоном. Вместо босоножек лучше надеть закрытую обувь: например, кроссовки. Если ветер и дождь слишком сильные, лучше переждать непогоду в каком-нибудь укрытии, посоветовала Алексеева.

После попадания в сильный ливень необходимо принять соответствующие меры, подчеркнула терапевт.

— Если вы после дождя садитесь в машину, не включайте кондиционер. Вернувшись домой, просушите одежду и примите душ. Чтобы не заболеть, для профилактики можно выпить общеукрепляющие средства вроде витаминов C и D, горячий чай или даже жаропонижающее что-то типа аспирина, — порекомендовала врач.

После прихода домой ни в коем случае не стоит пить алкоголь: он может исказить действие препаратов, предупредила Алексеева.

Кратковременные дожди и грозы пройдут в столичном регионе во вторник, 12 июля. В отдельных районах может выпасть до 14 миллиметров осадков. Ожидается также сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Из-за непогоды в Москве столичные службы работают в усиленном режиме.