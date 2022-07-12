Москвичей предупредили о сильном ветре 12 июля

Девушка / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кратковременные дожди и грозы пройдут в столичном регионе во вторник, 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В отдельных районах может выпасть до 14 миллиметров осадков. Ожидается также сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Жителям стоит быть предельно внимательными на улице, — добавили в пресс-службе.

На официальном сайте мэра Москвы призвали пешеходов обходить опоры линий электропередачи и не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями. Столичным автолюбителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров и не парковать машины под деревьями.

Во вторник, 12 июля, столичный регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градусов, а в Подмосковье — до 26 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметра ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о похолодании на этой неделе. По словам синоптика, оно будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду.