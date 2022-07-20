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ЦБ предложил ограничить продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам

Елена Самойлова
Экономика
ЦБ предложил ограничить продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский Центробанк представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций. Об этом в среду, 20 июля, сообщили на сайте регулятора.

Одной из предлагаемых мер стали ограничения на продажу иностранных акций гражданам, не имеющим статус квалифицированного инвестора.

— Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Такое решение мотивировано «инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».

В настоящее время получить статус квалифицированного инвестора могут лица, располагающие активами в шесть миллионов рублей. В ЦБ предложили увеличить эту сумму в пять раз — до 30 миллионов рублей. В регуляторе пояснили, что меры предложены на фоне блокировки активов российских инвесторов.

— Из-за принудительных маржин-коллов с конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 миллиарда рублей по 27,8 тысячи портфеле, — отметили на сайте.

Инициатива будет вынесена на обсуждение с законодателями, участниками рынка и правительством.

Накануне, 19 июля, Центробанк предложил ужесточить подход к малому и среднему бизнесу.

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