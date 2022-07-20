Медведев перечислил 11 «грехов» России

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду, 20 июля, опубликовал ироничный список из 11 «грехов» России.

По его словам, Россия «виновата» в росте цен на топливо в США, в подорожании продуктов во всем мире и в жаре на европейских курортах. Помимо этого, РФ «виновна» во введении санкций против себя, в том, что в Штатах можно голосовать по почте, а канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

Медведев в своем Telegram-канале добавил, что Москву также обвиняют в отставках европейских лидеров, в манипулировании мнением общества, в убийстве Гая Юлия Цезаря «российскими наймитами», в «ничем не спровоцированном» исчезновении динозавров и оговорках президента Штатов Джо Байдена.

До этого Медведев заявил, что западные страны активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере.

По словам Медведева, в последнее время Россия все чаще сталкивается с массовыми кибератаками и технологической блокадой.