Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев перечислил 11 «грехов» России

Георгий Соланович
Общество
Медведев перечислил 11 «грехов» России
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в среду, 20 июля, опубликовал ироничный список из 11 «грехов» России.

По его словам, Россия «виновата» в росте цен на топливо в США, в подорожании продуктов во всем мире и в жаре на европейских курортах. Помимо этого, РФ «виновна» во введении санкций против себя, в том, что в Штатах можно голосовать по почте, а канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

Медведев в своем Telegram-канале добавил, что Москву также обвиняют в отставках европейских лидеров, в манипулировании мнением общества, в убийстве Гая Юлия Цезаря «российскими наймитами», в «ничем не спровоцированном» исчезновении динозавров и оговорках президента Штатов Джо Байдена.

До этого Медведев заявил, что западные страны активно обрабатывают российских специалистов, чтобы переманить их за границу. Именно поэтому РФ необходимо парировать сильнейшее давление в IT-сфере.

По словам Медведева, в последнее время Россия все чаще сталкивается с массовыми кибератаками и технологической блокадой.

Дмитрий Медведев Россия обвинения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте