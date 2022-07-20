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Бирюков рассказал о капремонте Волгоградского путепровода МКАД

Елена Самойлова
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Бирюков рассказал о капремонте Волгоградского путепровода МКАД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 19 июля.

Капитальный ремонт путепровода необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

— Стартовали работы по ремонту мостового полотна Волгоградского путепровода МКАД, в рамках которого заменим защитный слой бетонного дорожного покрытия, гидроизоляцию и деформационные швы, — сказал заммэра.

Бирюков добавил, что на финальном этапе планируется обновить асфальт и барьерное ограждение, а также нанести дорожную разметку. По его словам, ремонтные работы завершатся осенью текущего года.

До этого он сообщал о завершении реконструкции входной группы стадиона «Авангард» на юго-востоке столицы и восстановлении мозаичных панно.

МКАД Петр Бирюков Капитальный ремонт
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