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Международный музыкальный фестиваль «Зарайская слобода — 2022» пройдет 23–24 июля

Ирина Игнатенко
Общество
Международный музыкальный фестиваль «Зарайская слобода — 2022» пройдет 23–24 июля
Фото: shutterstock

На международном музыкальном фестивале «Зарайская слобода — 2022» представят древнерусскую ладью, которая прибудет из Самарской области. Об этом рассказал президент фестиваля Игорь Волокитин.

— Изюминка этого фестиваля — древнерусская ладья, сделанная по чертежам IХ–Х веков. Она прибывает в Зарайск и будет представлена на мероприятии. Сделала ладью команда отца Феоктиста на верфи «Богатырская слобода» в Самарской области, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

Участниками фестиваля станут российские и зарубежные коллективы. Мероприятия будут организованы на площадках в пределах «Зарайского кремля» и на прилегающей территории 23 и 24 июля.

Гости фестиваля смогут посмотреть концертные номера, понаблюдать за работой ремесленников, посетить ярмарку и принять участие в конкурсах и народных забавах.

С 22 июля в центре Москвы стартует фестиваль «Цветочный джем». Он продолжит цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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