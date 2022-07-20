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Эксперты рассказали, в какие страны россияне могут отправиться отдыхать на машине

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, в какие страны россияне могут отправиться отдыхать на машине
Фото: pixabay.com

Эксперты дали советы россиянам, куда можно отправиться на отдых на машине.

Так, россияне могут поехать в Белоруссию. Для российских автомобилей в Белоруссию въезд свободный. Для того, чтобы отправиться в страну, необходим только российский паспорт, коронавирусных ограничений на въезд нет.

Также россияне могут беспрепятственно посетить Казахстан. Россия имеет самую протяженную сухопутную границу именно с Казахстаном. В связи с этим, между странами расположено множество пунктов пропуска.

Для того, чтобы попасть в Грузию, нужно преодолеть пункт пропуска — «Верхний Ларс — Дарьяли», который находится в Северной Осетии. Для въезда необходимо иметь загранпаспорт.

Кроме того, есть возможность посетить Финляндию, но для этого понадобится шенген. Чтобы ее получить, нужно своевременно подать все необходимые документы в визовый центр, передает Nation News.

Ранее Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос среди россиян, куда бы они поехали, если бы им оплатили двухнедельную путевку в любую страну. Как выяснилось, 46 процентов опрошенных отправились бы в поездку по России, 25 процентов поехали бы в дальнее зарубежье, 4 процента – в ближнее зарубежье, передает argumenti.ru.

С 20 июля крупная российская авиакомпания возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Председатель Гильдии по туризму и гостиничному бизнесу Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов рассказал «Вечерней Москве», чем привлекательна Москва для путешественников из Китая.

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