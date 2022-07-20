Психолог объяснил, почему детям нравятся страшные игрушки

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В магазинах и на улицах в руках у детей все чаще стали замечать странные мягкие игрушки с длинными ногами, треугольной головой и кровавым оскалом — так называемые Хагги Вагги. Эти чудовища сейчас очень популярны среди малышей: они с ними гуляют, засыпают и ходят в детские сады.

Психолог Евгений Идзиковский в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, почему детям предлагают такие игрушки и почему они им нравятся.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Почему дети любят страшные игрушки

— Такими игрушками детей не столько пугают, сколько развлекают. На самом деле ребенок смотрит на такую игрушку и видит крупное лицо, четко выраженные эмоции. Возможно, это отрицательный персонаж, но это неважно. Дети играют и с отрицательными героями. То, что игрушка некрасивая, — это другой вопрос. Если вспомнить советских пупсов, то они тоже были довольно страшненькими, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что игрушка для ребенка — это всего лишь объект, с помощью которого ему становится легче играть со своим воображением. Поэтому волноваться, что страшные игрушки окажут какое-то негативное влияние на малыша, не стоит. Кроме этого, в сказках всегда были устрашающие герои или явления, которые приковывали детский интерес.

Психолог Марк Бартон рассказал, какие главные ошибки родители допускают при воспитании детей. Он считает, что воспитательные беседы с мальчиком должен проводить папа, а с девочкой — мама, однако на практике так происходит далеко не всегда.