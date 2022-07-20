Число ипотечных сделок в Москве выросло на 15 процентов за месяц

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В июне в Москве зарегистрировали 6,8 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования на рынке вторичного и первичного жилья. Об этом в среду, 20 июля, сообщил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

— В первый месяц лета положительную динамику на рынке недвижимости в Москве обеспечили в большей степени продажи строящегося жилья. Основной рост в июне мы фиксировали именно при оформлении ипотечных сделок в новостройках, — отметил он.

Показатель прошлого месяца превышает майские цифры на 15,4 процента, однако на 36,5 процента отстает от июня 2021 года. Также Майданов отметил, что восстановлению интереса покупателей способствовали меры поддержки строительной отрасли: рассрочки по платежам и лояльные кредитные программы банков, сообщает РБК.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал «Вечерней Москве», что ситуация с арендой жилья в России к осени может измениться к лучшему. Так, небольшой рост цен на аренду можно будет наблюдать к концу сентября.

Собеседник «ВМ» отметил, что в этом году рынок жилья не вернется уже к показателям и ценникам, которые были до февраля 2022 года. На ситуации сказывается в том числе и уход западных агрегаторов, которые занимались посуточной арендой.