Океанолог опроверг данные о массовой гибели дельфинов в Чёрном море

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Говорить о том, что в прибрежных с Черным морем регионах массово гибнут дельфины, вряд ли возможно. Профильная лаборатория, которая осуществляет учет этих млекопитающих, подобными сведениями не располагает. Об этом сообщил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Александр Агафонов.

— Наша лаборатория проводит учетные наблюдения, однако массовой гибели дельфинов, о которой сейчас заговорили, мы не отмечаем. У нас таких сведений нет. Да, трупы млекопитающих периодически находят на берегу. Тут, собственно, два варианта. Погибшие особи либо тонут, либо их выносит на берег, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавил, что лаборатория морских млекопитающих, в которой он трудится, возобновила наблюдения за численностью дельфинов в 2014 году. До этого долгие годы никто не вел учет численности.

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» объявил в мае, что за первые пять месяцев 2022 года на берегу в Краснодарском крае нашли более 400 погибших и 50 живых дельфинов. Специалисты впервые за четыре года зафиксировали настолько высокую смертность дельфинов, передает «360».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала. Цель проекта — снизить загрязнение Байкала, его водотоков.