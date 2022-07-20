Врач рассказала о полезных свойствах кофе

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Употребление кофе способно снизить вероятность преждевременной смерти. Об этом заявила врач-диетолог Василиса Пономарева.

— Употребление от полутора до трех с половиной чашек кофе в день снижает вероятность преждевременной смерти. Те, кто пил кофе в пределах этого окна, имели на треть меньше шансов умереть, чем те, кто вообще не пьет кофе, — пояснила она.

Также эксперт объяснила, что эффект не зависит от наличия сахара в напитке. Она также рассказала, что чрезмерное потребление кофе может нанести и вред. Так, кофеин, который содержится в напитке, может серьезно навредить здоровью при избыточном потреблении, сообщает «МедикФорум».

Исследования ученых свидетельствуют о том, что кофе является одним из самых полезных напитков для здоровья мозга. Кофе снижает уровень воспалительных процессов в организме, что увеличивает продолжительность жизни.

Напиток также благоприятно влияет на тело и мозг, причем в случае с мозгом можно даже рассчитывать на омоложение органа. Также результаты исследований показали, что кофеин помогает предотвращать возрастное ухудшение когнитивного функционала.