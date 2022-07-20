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Дом на 108 квартир построят по реновации в Бирюлеве Восточном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 108 квартир построят по реновации в Бирюлеве Восточном
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Загорьевская улица, 2к1 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации появится в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в среду, 20 июля.

— Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома на 108 квартир по программе реновации на юге столицы. Площадь односекционного дома составит более 10 тысяч квадратных метров. Здание построят из монолитного железобетона, вентилируемые фасады облицуют клинкерной плиткой и панелями из металлокассет, — сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Специалисты обустроят в вестибюле колясочную, комнату для консьержа и общественные помещения. Рабочие остеклят лоджии, установят на фасадах корзины под наружные блоки кондиционеров, а также смонтируют три грузопассажирских лифта.

Кроме того, территория новостройки будет благоустроена: там появятся детские и спортивные площадки, а также зона для отдыха. Здание будет расположено по адресу улица Загорьевская, владение 2/2, сообщает агентство городских новостей «Москва».

19 июля начались строительные работы жилого дома на 70 квартир по программе реновации в районе Косино-Ухтомский. В нем разместятся 31 однокомнатная, 32 двухкомнатные и 7 трехкомнатных квартир.

Строительство Район Бирюлево Восточное Реновация
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