Политолог объяснил, кто стоит за заявлением Тунберг против вступления Швеции в НАТО

Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Экоактивистка Грета Тунберг высказалась против вступления Швеции в НАТО. Она опубликовала в Twitter фотографию, где на плакатах содержался призыв «Нет НАТО!».

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, по чьему указанию работает Тунберг и для чего было сделано такое заявление.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Кто на самом деле стоит за заявлением Греты Тунберг против вступления Швеции в НАТО

— Конечно, все это было неспроста. Когда я познакомился с ее творчеством, мне это напомнило трогательную фотографию сирийского мертвого мальчика на песчаном пляже в Европе, после которой европейцы сломались и не смогли противостоять миграции из Африки и Афганистана, которую стимулировали США. Когда Грета открыла свой рот, у меня возникла картинка, что этого человека используют заинтересованные акторы. Являются ли они западными спецслужбами — я не знаю, но допускаю. Контракты имеют свойство заканчиваться, а дети — взрослеть, и трогательный ребенок с повышенным эмоциональным фоном превратился в девушку, но это теперь не отрабатывает те задачи, которые ставятся. Вскрытая хакерами переписка Греты с кураторами расставила все по местам, и информация о том, что она работала со спецслужбами, рассеялась, — высказался эксперт.

Он считает, что сейчас Грета Тунберг берется за сторонние проекты, в том числе и за «антинатовский».

Официальное приглашение Финляндии и Швеции в Североатлантический союз состоялось 29 июня на саммите в Брюсселе. 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО.