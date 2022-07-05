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Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО

Полина Долганова
В мире
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО
Фото: depositphotos

Главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом стало известно во вторник, 5 июля.

— Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами, — цитирует генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга ТАСС.

Главы стран Североатлантического альянса официально пригласили Швецию и Финляндию в НАТО 29 июня. Также в ходе саммита альянса была принята новая стратегическая концепция, в которой Россия названа главной угрозой безопасности блока.

Согласно ей, НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угроз. Альянс рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации. При этом НАТО существенно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия России.

Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

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