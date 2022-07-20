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Путин объяснил свое покашливание «шуровавшими» в Тегеране кондиционерами

Анастасия Колоскова
Общество
Путин объяснил свое покашливание «шуровавшими» в Тегеране кондиционерами
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин во время выступления в среду, 20 июля, на форуме «Сильные идеи для нового времени» принес извинения за свой кашель, объяснив его своей поездкой накануне в Тегеран, где в условиях сильной жары «шуровали» кондиционеры.

— Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишн» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения, — приводит высказывание российского лидера ТАСС.

19 июля Путин посетил Тегеран, где совместно с лидерами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси подписал совместное заявление относительно ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

По словам российского президента, в принятом совместном документе указана приверженность всех сторон позиции урегулирования укрепления трехстороннего сотрудничества. Главной целью ставится достижение жизнеспособной и устойчивой нормализации ситуации в Сирии.

19-й раунд «астанинских» переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующее заседание решено провести на территории РФ. Москва, Тегеран и Анкара провели ревизию изменений, которые прошли с последней встречи, и подчеркнули актуальность формата.

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