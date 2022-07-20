Дептранс Москвы завершил прием заявок на выдачу субсидий компаниям такси и каршеринга

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Прием заявок на предоставление субсидий компаниям такси и каршеринга завершился, их число достигло 167. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 июля.

— В этом году из-за изменений цен и отсутствия на рынке новых автомобилей компаниям стало тяжелее обновлять машины. Чтобы сервисы оставались удобными и доступными для пользователей, по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина размер субсидии был увеличен в два раза, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что компании благодаря поддержке смогут сохранить стоимость поездок для пассажиров, парк машин и доступность своих услуг, а водители такси не потеряют работу, так как смогут выкупить авто у лизинговых компаний. Начиная с 2012 года власти Москвы регулярно оказывают поддержку таксомоторным компаниям.

Так, в течение 10 лет они получили 1,3 миллиарда рублей и выкупили более 59 тысяч автомобилей. Кроме того, с 2018 года операторы каршеринга получили свыше 500 миллионов рублей и закупили 24 тысячи новых машин, сообщает Telegram-канал ведомства.

19 июня Ликсутов рассказал о перспективах развития городского транспорта в столице. Ежегодно, подчеркнул он, необходимо обновлять от 40 до 80 тысяч автомобилей каршеринга и такси.

При этом на обновление автопарков правительство Москвы с сентября 2022 года будет выделять вдвое больше средств. Ликсутов добавил, что 97 процентов автомобилей такси и каршеринга работают внутри ЦКАД.