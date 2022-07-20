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Конституционный суд запретил бессрочное расследование уголовных дел

Анастасия Колоскова
Общество
Конституционный суд запретил бессрочное расследование уголовных дел
Фото: Пресс-служба Госдумы

Конституционный суд России постановил признать незаконной практику, при которой расследование уголовного дела может продолжаться бессрочно после истечения срока давности, если обвиняемый выступает против его прекращения.

Суд посчитал, что ситуация, когда гражданин, который не считает себя виновным, должен делать выбор между неограниченным продолжением своего уголовного преследования и прекращением дела по нереабилитирующему основанию, является нарушением норм Конституции.

Согласно постановлению суда, до того момента, как в законодательство будут внесены изменения, подобные дела при наличии возражений со стороны обвиняемого не могут расследоваться дольше одного года с момента истечения срока давности.

Если по истечению этого времени дело не передается для рассмотрения в суд, то его следует незамедлительно прекратить в связи с истечением срока давности преследования и без согласия обвиняемого, который имеет право оспорить такое решение в суде, передает ТАСС.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Национальный антикоррупционный комитет России предложил вернуть в Уголовный кодекс (УК) РФ статью о вредительстве.

Сенатор опубликовал обращение, которое подписано руководителем постоянной комиссии СПЧ Кириллом Кабановым. В письме говорится, что на данный момент в уголовном законодательстве отсутствуют понятия вреда и материального ущерба в сферах национальной и экономической безопасности.

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