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В Люберцах арестовали обвиняемого в изнасиловании

Араз Салехов
Происшествия
В Люберцах арестовали обвиняемого в изнасиловании
Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Томилино Карта всех событий

В Люберцах следователи арестовали обвиняемого в изнасиловании девушки в 2017 году. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, ночью 20 мая 2017 года мужчина, находясь в одном из парков подмосковного поселка Томилино, напал на девушку. Угрожая расправой, он ограбил и изнасиловал потерпевшую. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Разбой», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В июне этого года была проведена молекулярно-генетическая экспертиза ДНК-профиля предполагаемого преступника. Это позволило выявить по базе данных уже ранее судимого жителя Раменского городского округа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали, резюмировала Врадий.

Также стало известно об аресте двух мужчин, изнасиловавших знакомую в ЮЗАО. Таким образом, мужчины проведут под стражей два месяца — до 2 августа 2022 года.

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