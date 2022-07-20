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Новые рейсы «Ласточек» между Москвой и Ярославлем назначили на 30–31 июля

Лала Манушакян
Город
Новые рейсы «Ласточек» между Москвой и Ярославлем назначили на 30–31 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дополнительные рейсы скоростных поездов «Ласточка» между Москвой и Ярославлем будут доступны 30–31 июля в связи с повышенным спросом на данное направление. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в среду, 20 июля.

— 30 июля «Ласточка» № 801 отправится из Ярославля в 11:25 и прибудет на Ярославский вокзал Москвы в 15:08. 31 июля «Ласточка» № 802 отправится с Ярославского вокзала Москвы в 11:10 и прибудет в Ярославль в 15:02, — говорится в сообщении.

Так, поезда будут курсировать пятивагонными составами в комплектации «Премиум», а для маломобильных пассажиров будут предусмотрены специальные места с необходимыми креплениями. При этом планируется обслуживание трех классов: комфорт, эконом и базовый. При покупке билета действуют льготные предложения для различных категорий пассажиров, отмечается на сайте РЖД.

Дополнительный поезд между Калининградом и Москвой запустят с 21 июля. На данный момент в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: ежедневный «Янтарь» маршрута Москва — Калининград; состав Санкт-Петербург — Калининград, который отправляется четыре раза в неделю, и Адлер — Калининград — следует через день.

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