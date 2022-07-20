«Мне повезло»: Вайкуле рассказала о своем ангеле-хранителе

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Певица Лайма Вайкуле верит в сверхъестественное и считает, что у нее есть ангел-хранитель.

— Но мой ангел-хранитель сильно работает. Думаю, испытания нам даются, чтобы мы стали лучше, — рассказала она.

Так она объяснила, как справляется с трудностями. Ангел, по словам певицы, помогает ей пережить страшные испытания.

Самым тяжелым из них певица назвала рак груди. Болезнь появилась, когда Вайкуле в 1989 году предложили контракт в США.

Тогда звезда была счастлива предложению, но врачи диагностировали у нее онкологию почти сразу после переезда. В те годы она ударилась в веру: по словам исполнительницы, после операции она сразу попросила принести библию в палату.

Однако вокалистке удалось победить рак груди. Это был тяжелый период жизни, который, по словам певицы, сделал ее гораздо сильнее. Она подчеркивает, что благодарна врачам и своему ангелу-хранителю, который отвадил ее от беды, сообщает «КП».

Долгие годы Вайкуле скрывала упорную борьбу с раком. Артистка лечилась в Соединенных Штатах и добилась устойчивой ремиссии.

Но ненадолго. Недавно стало известно, что у звезды случился рецидив, и на данный момент она находится в тяжелом состоянии.