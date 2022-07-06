«В очень тяжелом состоянии»: у Лаймы Вайкуле случился рецидив онкологии

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Долгие годы певица Лайма Вайкуле скрывала упорную борьбу с раком. Артистка лечилась в Соединенных Штатах и добилась устойчивой ремиссии. Но, как оказалось, ненадолго. На днях стало известно, что у звезды случился рецидив, и на данный момент она находится в тяжелом состоянии.

По мнению, врачей, шансы выжить у певицы невысоки.

Сейчас Вайкуле находится в Латвии и скрывается от общественности, рядом с ней находится близкая подруга певица Алла Пугачева. На связь с поклонниками артистка не выходит.

— Певица находится в Юрмале в очень тяжелом состоянии. Артистка прячется ото всех, — пишет Telegram-канал «НеМалахов».

3 июля сообщалось, что Егор Крид попал в больницу. Накануне певцу стало плохо, но причина проблем со здоровьем пока неизвестна. В ближайшие дни артист проведет в больнице.