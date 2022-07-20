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Мультимедийную выставку о Петре I на ВДНХ продлили до конца года

Антон Махов
Город
Мультимедийную выставку о Петре I на ВДНХ продлили до конца года
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Работу мультимедийной выставки «Петр Великий. Рождение империи» в столичном парке «Россия — Моя история» на ВДНХ продлили до конца года. Об этом сообщил замглавы по развитию проекта «Россия — моя история» Александр Тарасов в среду, 20 июля.

— Было принято решение о продлении экспозиции. Выставка «Петр Великий. Рождение империи» будет работать до конца 2022 года, — заявил он.

Выставка должна была работать до 30 сентября, ее с момента открытия посетили более 20 тысяч человек. Первый заместитель гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев отметил, что продление связано с большим ажиотажем вокруг выставки.

Сама выставка, как уточняется, представляет собой иммерсивный спектакль-биографию. Она занимает 18 залов, в которых располагаются 10 ключевых тематических зон, сообщает ТАСС.

14 июля стало известно, что ГМИИ имени Пушкина продлил работу выставки «Между землей и небом», приуроченной к 85-летию со дня рождения художника Эдуарда Штейнберга, до 7 августа.

Сперва планировалось, что выставка закончит работу 3 июля, однако 4 июля в ГМИИ сообщили о ее пролонгировании до 24 июля. Выставка открылась 26 апреля в залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

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