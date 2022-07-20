Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль наехал на двух пешеходов на северо-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Автомобиль наехал на двух пешеходов на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

На Алтуфьевском шоссе автомобиль наехал на двух пешеходов. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе пересечения с Череповецкой улицей. На кадрах видно, как машина на большой скорости сбила людей в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В настоящее время движение на участке не затруднено. При этом на месте происшествия находятся оперативные службы города, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.

ДТП Район Отрадное Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Все мнения
О проекте