Автомобиль наехал на двух пешеходов на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

На Алтуфьевском шоссе автомобиль наехал на двух пешеходов. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе пересечения с Череповецкой улицей. На кадрах видно, как машина на большой скорости сбила людей в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

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В настоящее время движение на участке не затруднено. При этом на месте происшествия находятся оперативные службы города, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.