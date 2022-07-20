Компенсация неприятностей: психолог Гладышева раскрыла причину импульсивных покупок

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Более трети россиян, согласно результатам опроса, признались, что откладывать средства им мешают спонтанные покупки. О том, почему люди совершают импульсивные траты и как их избежать, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог и коуч Марина Гладышева.

По словам специалиста, причиной импульсивных покупок является возмещение человеком неприятных состояний в жизни: например, неудачный день, ссора. Этот способ является доступным и очень быстрым, поэтому так распространен.

— Если человек не может решить какую-то из своих проблем, он компенсирует ее с помощью импульсивной покупки, потому что это положительно влияет на внутреннее состояние человека, — отмечает психолог.

Понять, что покупка была совершена импульсивно, довольно просто, подчеркнула специалист. Об этом можно говорить, если:

человек отклоняется от плана покупок;

после покупки, у него возникает мысль о ее возврате;

идея покупки была спонтанной.

Кроме того, среди причин, которые подталкивают к спонтанным покупкам, Гладышева выделила осознанные и бессознательные. Первые, по ее словам, связаны с тем, что некоторые люди имеют возможность компенсировать таким образом свое состояние. То есть располагают средствами для совершения этих покупок или считают, что это единственный способ поднять себе настроение.

Неосознанные, по мнению эксперта, связаны с причинами из прошлого, которые человек «закрывает» в настоящем.

— Например, в семье было не принято покупать вещи, чтобы поднять настроение. Поэтому когда у человека появляется возможность это делать, он выбирает именно такой способ компенсации, — рассказала Гладышева.

По мнению психолога, остановить импульсивные покупки возможно, если разобраться в причине их совершения:

— Импульсивность развивает минутное удовольствие. Человек сначала делает, а потом уже думает, по какой причине была совершена покупка.

Она объяснила, что для такого рода покупок характерна непредусмотренная трата денежных средств. Также они лишают возможности сохранить деньги, потому что человек может каждый день находить причины для возмещения, заключила психолог.