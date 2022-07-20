Более пяти миллиардов рублей сэкономили пассажиры автобусов Мострансавто за счет оплаты банковскими картами

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В период с 2018 года по 17 июня 2022 года пассажиры автобусов «Мострансавто» сэкономили более 5,5 миллиардов рублей за счет оплаты проезда банковскими картами. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика в среду, 20 июля.

— За период работы сервиса безналичной оплаты одновременно с возможностью оплачивать проезд в автобусе наличными (с 2018 года по 17 июня 2022 года) свыше 271,2 миллионов поездок пассажиры Мострансавто зафиксировали с помощью бесконтактных банковских карт. С учетом преимущества в оплате, составляющего более 35 процентов от полной стоимости поездки на городских и 23 руб. на междугородних маршрутах, пассажиры сэкономили порядка 5,5 миллиардов рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в будние дни москвичи совершают более 304,4 тысяч платежей по банковским картам, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей будет ограничено движение транспорта в Конаковском проезде. Так, движение будет перекрыто в районе дома 5 в Конаковском проезде с 16 июля по 25 июля круглосуточно. Ограничения продлятся до 25 августа.