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Собянин: Еще 115 новых зарядных станций для электробусов появится в Москве

Лейла Алиева
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Собянин: Еще 115 новых зарядных станций для электробусов появится в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве установят 115 дополнительных зарядных станций для электробусов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 июля.

— Сейчас на конечных станциях и в автобусных парках работают больше двух сотен ультрабыстрых устройств. Они способны восполнить заряд всего за 6–10 минут и совместимы с автобусами на электротяге разных производителей, — рассказал он.

В парке Мосгортранса расположено более тысячи электробусов отечественного производства, которые обслуживают 77 маршрутов. Кроме того, в городе тестируется электробус-гармошка, рассчитанный на 140 пассажиров, отметил мэр в своем Telegram-канале.

Накануне Собянин предложил создать в столице технологический кластер по производству отечественных электромобилей. По его словам, при тесном взаимодействии с Министерством промышленности и отечественными автопроизводителями можно было бы разрабатывать всю линейку компонентов.

В столице 12 июля прошел первый рейс «Электробуса инноваций». В течение маршрута 15 компаний презентовали свои разработки в сфере транспорта. Так, компании предложили технологические решения в сфере видеоаналитики, микромобильности, шеринга, пассажирских сервисов и так далее.

Зарядные станции электробус Сергей Собянин
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